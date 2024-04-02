Айдаралиева Батма Маматкурбановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1975
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1975
Рождение ребёнка
29.12.1997
Сын: Ергешов Елбек Орозматовичь
Отец ребёнка: Кошмуратов Орозмат Ергешовичь
Рождение ребёнка
23.07.2000
Дочь: Ергешова Нурзида Орозматовна
Отец ребёнка: Кошмуратов Орозмат Ергешовичь
Рождение ребёнка
18.03.2002
Сын: Ергешов Жедигер
Отец ребёнка: Кошмуратов Орозмат Ергешовичь