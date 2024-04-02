Айдаралиева Батма Маматкурбановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдаралиева Батма Маматкурбановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЖЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1975

Отец: Маматкурбан Айдаралиевичь

Мать: Айдаралиева Тоту Тенирбердиевна

Рождение ребёнка
29.12.1997

Сын: Ергешов Елбек Орозматовичь

Отец ребёнка: Кошмуратов Орозмат Ергешовичь

Рождение ребёнка
23.07.2000

Дочь: Ергешова Нурзида Орозматовна

Отец ребёнка: Кошмуратов Орозмат Ергешовичь

Рождение ребёнка
18.03.2002

Сын: Ергешов Жедигер

Отец ребёнка: Кошмуратов Орозмат Ергешовичь

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