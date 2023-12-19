(Paara) Tatjana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Paara) Tatjana

(Paara) Tatjana

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1959

Отец: Paara Arkadi

Мать: Paara Maria

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close