Оськин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оськин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оськин Иван Сергеевич

Мать: Оськина (Силикаева) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куц Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Оськина Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оськина Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Оськина Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Оськина Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прончева Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Оськина Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Оськина Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оськин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Оськина Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оськин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Оськина Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оськин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Оськина Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оськин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Оськина Феодора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оськина Феодора

Смерть
Неизвестно

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