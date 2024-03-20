Оськин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куц Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Оськина Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оськина Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Оськина Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Оськина Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прончева Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Оськина Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Оськина Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Оськина Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оськин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Оськина Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оськин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Оськина Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оськин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Оськина Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оськина Феодора
Смерть
Неизвестно