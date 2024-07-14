Хрыков Дмитрий Иванович Около 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хрыков Дмитрий Иванович

Место рождения

Ям-Ижора, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1915 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Ям-Ижора, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Место рождения предположительно
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Хрыков Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Хрыкова (Ращевская) Клавдия Петровна

Ям-Ижора, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.02.1936

Жена: Хрыкова (Ращевская) Клавдия Петровна

Ям-Ижора, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Пропал без вести (военное)
Около 1942
Смерть
Неизвестно

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