Хрыков Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения предположительно
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Хрыков Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Хрыкова (Ращевская) Клавдия Петровна
Бракосочетание
21.02.1936
Пропал без вести (военное)
Около 1942
Смерть
Неизвестно