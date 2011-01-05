Малютина Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1951

Дата смерти

05.01.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
06.09.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1973

Сын: Малютин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.06.1976

Дочь: Носова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Малютин Николай Николаевич

Смерть
05.01.2011

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