Малютина Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1951
Дата смерти05.01.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1973
Сын: Малютин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.06.1976
Дочь: Носова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Малютин Николай Николаевич
Смерть
05.01.2011