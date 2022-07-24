Кошкина Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Кошкин Сидор Антипович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Кошкин Сидор Антипович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Кошкин Сидор Антипович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Кошкин Сидор Антипович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Кошкин Сидор Антипович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Кошкин Сидор Антипович
Смерть
Неизвестно