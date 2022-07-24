Кошкина Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Сидор Антипович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кошкин Пётр Сидорович

Отец ребёнка: Кошкин Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кошкин Никифор Сидорович

Отец ребёнка: Кошкин Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кошкин Ипат Сидорович

Отец ребёнка: Кошкин Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кошкин Дмитрий Сидорович

Отец ребёнка: Кошкин Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кошкин Лазарь Сидорович

Отец ребёнка: Кошкин Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кошкин Софон Сидорович

Отец ребёнка: Кошкин Сидор Антипович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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