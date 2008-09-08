Шелякина Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелякина Софья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2008

Отец: не указан

Мать: Шубина Елена

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