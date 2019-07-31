Казакова (Иванова) Людмила Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакова (Иванова) Людмила Иванова

Казакова (Иванова) Людмила Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1949

Дата смерти

31.07.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
31.07.2019
Плещеницы, Логойский район, Минская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close