Казакова (Иванова) Людмила Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1949
Дата смерти31.07.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
31.07.2019
Плещеницы, Логойский район, Минская область