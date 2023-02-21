Орлов Панфил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Орлов Григорий Фадеевич
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Орлова Настасья Афонасьевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Панфиловна
Мать ребёнка: Орлова Настасья Афонасьевна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Орлова Настасья Афонасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно