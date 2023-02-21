Орлов Панфил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Панфил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Орлов Григорий Фадеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Орлов Филип Панфилович

Мать ребёнка: Орлова Настасья Афонасьевна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Панфиловна

Мать ребёнка: Орлова Настасья Афонасьевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Орлов Абросим Панфилович

Мать ребёнка: Орлова Настасья Афонасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Настасья Афонасьевна

Смерть
Неизвестно
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