Мамсурова (Жантиева) Хаджихан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мамсуров Боруко
Отец ребёнка: Мамсуров Кунду Каншаович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мамсуров Мамсур
Отец ребёнка: Мамсуров Кунду Каншаович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамсуров Кази
Отец ребёнка: Мамсуров Кунду Каншаович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамсуров Кунду Каншаович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамсуров Ганиж
Отец ребёнка: Мамсуров Кунду Каншаович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно