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Древаль Илья Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Древаль Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1931

Сын: Древаль Александр Ильич

Мать ребёнка: Пороховецкая (Древаль) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
22.04.1936

Сын: Древаль Владимир Ильич

Мать ребёнка: Пороховецкая (Древаль) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.03.1938

Дочь: Древаль (Урбанович) Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Пороховецкая (Древаль) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
06.10.1939

Сын: Древаль Иван Ильич

Мать ребёнка: Пороховецкая (Древаль) Мария Михайловна

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