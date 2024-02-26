Мавра Фролова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Фрол Спиридонов (Ич)
Мать: Авдотья Антонова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
19.01.1858 ст.
Муж: Степан Михайлов (Ич)
жена по имени отчеству и возрасту
Рождение ребёнка
25.08.1866 ст.
Дочь: Наталья Степанова (Вна)
Отец ребёнка: Степан Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
01.11.1867 ст.
Дочь: Пелагея Степанова (Вна)
Отец ребёнка: Степан Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.
Дочь: Ефимия Степанова (Вна)
Отец ребёнка: Степан Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
04.07.1872 ст.
Сын: Андрей Степанов (Ич)
Отец ребёнка: Степан Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
28.07.1873 ст.
Дочь: Прасковья Степанова (Вна)
Отец ребёнка: Степан Михайлов (Ич)
Смерть
Неизвестно