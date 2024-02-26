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Мавра Фролова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Фрол Спиридонов (Ич)

Мать: Авдотья Антонова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
19.01.1858 ст.

Муж: Степан Михайлов (Ич)

жена по имени отчеству и возрасту
Рождение ребёнка
25.08.1866 ст.

Дочь: Наталья Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Степан Михайлов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1867 ст.

Дочь: Пелагея Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Степан Михайлов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1869 ст.

Дочь: Ефимия Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Степан Михайлов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1872 ст.

Сын: Андрей Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
28.07.1873 ст.

Дочь: Прасковья Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Степан Михайлов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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