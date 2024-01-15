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Самичева Елена Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

10.03.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Самичев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Самичев Алексей Федоров

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1870

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Самичев Алексей Федоров

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1874

Дочь: Евстолия Алексеевна

Отец ребёнка: Самичев Алексей Федоров

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Самичев Алексей Федоров

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самичев Алексей Федоров

Место жительства
Неизвестно
Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
10.03.1917
Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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