Самичева Елена Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти10.03.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Сын: Самичев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Самичев Алексей Федоров
Рождение ребёнка
19.07.1870
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Самичев Алексей Федоров
Рождение ребёнка
24.07.1874
Дочь: Евстолия Алексеевна
Отец ребёнка: Самичев Алексей Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Самичев Алексей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1917