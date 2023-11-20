Казимирова Агрипина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазимирова Агрипина Ильинична

Казимирова Агрипина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казимиров Алексей Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казимиров Андрей Валентинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.03.1972

Сын: Казимиров Александр Валентинович

Отец ребёнка: Казимиров Валентин

Мы используем куки для улучшения работы сайта.