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Сизов Алексей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1974

Отец: Сизов Вячеслав Васильевич

Мать: Сизова Людмила Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
16.06.2000

Сын: Сизов Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.05.2004

Дочь: Сизова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Сизова Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
21.03.2011

Дочь: Сизова Алёна Алексеевна

Мать ребёнка: Сизова Анна Евгеньевна

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