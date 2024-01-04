Сизов Алексей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1974
Отец: Сизов Вячеслав Васильевич
Мать: Сизова Людмила Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизова Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
16.06.2000
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.05.2004
Дочь: Сизова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Сизова Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
21.03.2011
Дочь: Сизова Алёна Алексеевна
Мать ребёнка: Сизова Анна Евгеньевна