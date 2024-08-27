Рублев Аким Степанович
Место рожденияБольшое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Рублев Степан Васильевич
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Рублев) Пелагея Акимовна
Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Рублев) Пелагея Ii Акимовна
Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рублев Иван Акимовия
Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Рублева) Авдотья Акимовна
Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна
Смерть
Неизвестно