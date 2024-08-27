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Рублев Аким Степанович

Место рождения

Большое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Рублев Степан Васильевич

Мать: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Рублев) Пелагея Акимовна

Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Рублев) Пелагея Ii Акимовна

Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рублев Иван Акимовия

Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Рублев Алексей Акимович

Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Рублев Гаврила Акимович

Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Рублева) Авдотья Акимовна

Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Рублев Матвей Акимович

Мать ребёнка: Рублева (Пялкина) Екатерина Астафьевна

Смерть
Неизвестно

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