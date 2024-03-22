Блинова (Исайчева) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Исайчева) Елена Юрьевна

Место рождения

Малая Камала, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

15.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1967

Отец: Исайчев Юрий

Мать: Исайчева Нина Георгиевна

Малая Камала, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.01.1987

Дочь: Кремез Маргарита Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Александр Николаевич

Горный, ЗАТО поселок Горный, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Александр Николаевич

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