Мацкив Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1959
Мать ребёнка: Мацкив Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
25.10.1962
Мать ребёнка: Мацкив Мария Леонтьевна
Электросталь, Электросталь, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мацкив Мария Леонтьевна
Смерть
Неизвестно