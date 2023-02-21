Мацкив Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацкив Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1959

Сын: Мацкив Николай Юрьевич

Мать ребёнка: Мацкив Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
25.10.1962

Сын: Мацкив Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Мацкив Мария Леонтьевна

Электросталь, Электросталь, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацкив Мария Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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