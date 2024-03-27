Хайбуллин Шакирзян
Место рожденияс.Клящево Больше-Шемякинская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1907
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Хайбулин Шакир Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Татарская АССР, Тетюшинский р-н, Клешский с/с, д. Клеш Дата и место призыва: 27.02.1943 Вичугский РВК, Ивановская о... Показать все
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Калимуллина) Диляфруз
Смерть
?.12.1943