Хайбуллин Шакирзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайбуллин Шакирзян

Место рождения

с.Клящево Больше-Шемякинская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Хайбулин Шакир Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Татарская АССР, Тетюшинский р-н, Клешский с/с, д. Клеш Дата и место призыва: 27.02.1943 Вичугский РВК, Ивановская о... Показать все
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Калимуллина) Диляфруз

Смерть
?.12.1943

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