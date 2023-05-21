Стуканова (Потишная) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуканова (Потишная) Вера Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1956

Сын: Стуканов Виктор Валентинович

Отец ребёнка: Стуканов Валентин Иванович

Рождение ребёнка
22.08.?

Сын: Стуканов Александр Валентинович

Отец ребёнка: Стуканов Валентин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупрова Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Стуканов Валентин Иванович

Смерть
Неизвестно
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