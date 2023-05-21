Стуканова (Потишная) Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.1956
Сын: Стуканов Виктор Валентинович
Отец ребёнка: Стуканов Валентин Иванович
Рождение ребёнка
22.08.?
Сын: Стуканов Александр Валентинович
Отец ребёнка: Стуканов Валентин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Стуканов Валентин Иванович
Смерть
Неизвестно