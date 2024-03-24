Ермолин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолин ?

Ермолин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Ермолин Александр Александрович

Мать ребёнка: ?

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Ермолин Николай Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Поликсения Александровна

Мать ребёнка: ?

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close