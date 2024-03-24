Ермолин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Ермолин Александр Александрович
Мать ребёнка: ?
Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Ермолин Николай Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Поликсения Александровна
Мать ребёнка: ?