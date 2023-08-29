Михальцов Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михальцова Анастасия
Рождение ребёнка
16.12.1947
Дочь: Нестерова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Михальцова Анастасия
Смерть
Неизвестно