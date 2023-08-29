Михальцов Федор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михальцов Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михальцова Анастасия

Рождение ребёнка
16.12.1947

Дочь: Нестерова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Михальцова Анастасия

Смерть
Неизвестно

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