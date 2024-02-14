Алёшева (Мустафина) Васифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшева (Мустафина) Васифя

Место рождения

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мустафин Низаметдин

Мать: Мустафин (Мустафина) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшев Риза

Отец ребёнка: Алёшев Шикур Айнетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алёшев Шикур Айнетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алёшев Шикур Айнетдинович

Смерть
Неизвестно

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