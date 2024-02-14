Алёшева (Мустафина) Васифя
Место рожденияп.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мустафин Низаметдин
Мать: Мустафин (Мустафина) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алёшев Риза
Отец ребёнка: Алёшев Шикур Айнетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алёшев Шикур Айнетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно