Вендур Виктор Вридрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1954
Дата смерти18.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1954
Рождение ребёнка
31.10.1980
Дочь: Вендур- Клюева Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Вендур Галина Александровна
Рождение ребёнка
18.12.1988
Мать ребёнка: Вендур Галина Александровна
Рождение ребёнка
18.12.1988
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вендур Инна Викторовна
Мать ребёнка: Вендур Галина Александровна
Смерть
18.12.2013