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Вендур Виктор Вридрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1954

Дата смерти

18.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1954

Отец: Вендур Фридрих Александрович

Мать: Вендур Элла Емильяновна

Рождение ребёнка
31.10.1980

Дочь: Вендур- Клюева Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Вендур Галина Александровна

Рождение ребёнка
18.12.1988

Сын: Вендур Роман Викторович

Мать ребёнка: Вендур Галина Александровна

Рождение ребёнка
18.12.1988

Сын: Вендур Роман Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вендур Инна Викторовна

Мать ребёнка: Вендур Галина Александровна

Смерть
18.12.2013
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