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Митрофанов Вячеслав Владимирович
Митрофанов Вячеслав Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.2010
Пол
Мужской
Отец
Митрофанов Владимир Вячеславович
1978 г.р.
Мать
Митрофанова Оксана Дмитриевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2010
Отец:
Митрофанов Владимир Вячеславович
Мать:
Митрофанова Оксана Дмитриевна
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