Пастушенко (Бороган) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пастушенко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константинов Иван
Рождение ребёнка
16.05.1978
Дочь: Сладкова (Константинова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Константинов Иван
Рождение ребёнка
27.12.1983
Сын: Пастушенко Сергей Викторович
Отец ребёнка: Пастушенко Виктор