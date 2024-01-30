Пастушенко (Бороган) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастушенко (Бороган) Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1958

Отец: Бороган Павел

Мать: Бороган (Твердохлебова) Ольга Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастушенко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Иван

Рождение ребёнка
16.05.1978

Дочь: Сладкова (Константинова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Константинов Иван

Рождение ребёнка
27.12.1983

Сын: Пастушенко Сергей Викторович

Отец ребёнка: Пастушенко Виктор

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