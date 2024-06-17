Арефьева Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Анна Петровна

Место рождения

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
23.01.1866 ст.

Муж: Арефьев Николай Герасимович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
С 1869 по 1872 ст.

Сын: Арефьев Кузьма Николаевич

Отец ребёнка: Арефьев Николай Герасимович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Арефьев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Арефьев Николай Герасимович

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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