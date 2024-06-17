Арефьева Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1866 ст.
Рождение ребёнка
С 1869 по 1872 ст.
Сын: Арефьев Кузьма Николаевич
Отец ребёнка: Арефьев Николай Герасимович
Рождение ребёнка
1877 ст.
Отец ребёнка: Арефьев Николай Герасимович
Смерть
Неизвестно