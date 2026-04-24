Коновалов Николай Григорьевич 02.09.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалов Николай Григорьевич

Автор
СП
Полунин С.

мужской, родился 02.09.1924, Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

умер 29.11.1977, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Коновалов Григорий Иванович23.01.1893 ст. г.р.
Мать
Коновалова (Лобанова) Анна Григорьевна30.12.1891 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1924

Отец: Коновалов Григорий Иванович

Мать: Коновалова (Лобанова) Анна Григорьевна

Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

Работа или профессия
Неизвестно

капитан Красной Армии, прокурор Петропавловска-Камчатского, заслуженный юрист РСФСР

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Упоминание
Неизвестно

Официальный сайт генеральной прокураторы Российской Федерации

Военная служба
23.06.1941
Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

Подвиг
С 18.07.1944 по 30.07.1944
Тартаков, Львівська область

Из наградного листа деда: " С начала боевых действий бригады 17.07.1944 товарищ Коновалов лично руководил разведкой обороны противника, 18.07.1944 - с отделением разведчиков пробрался в занятый немцами город Тартаков, доставил важные сведения о противнике, своевременно сообщил нашим батареям об отходе противника. В схватке с немецким обозом уничтожил 3 повозки и 10 гитлеровцев. 19.07.1944 в городе Сокаль, невзирая на непрерывную бомбежку и интенсивный артиллерийский огонь, сообщал нашим батареям расположение противника. 27.07.1944 - был послан узнать обстановку в одном из дивизионов, который пытались окружить немцы. По шоссе, где должен был пройти его мотоцикл, немецкие танки - "Тигры" били прямой наводкой. Действуя решительно и смело, отважный разведчик стрелой пролетал сквозь заградительный огонь противника, и, выведя из-под обстрела мотоцикл убитого товарища, отлично справился с выполнением боевого задания, благодаря чему атака немцев, с большими для них потерями, была отбита. 30.07.1944 - при встрече с немецкой разведкой, следовавшей в Кольбушово (Польша), отделение разведчиков завязало бой, и, благодаря умелому руководству, находчивости и решительности Коновалова группа противника была частью уничтожена, частью рассеяна, взят в плен 1 солдат. Товарищ Коновалов - смелый, решительный командир, умело ориентируется в сложных условиях боя. В любых условиях, при любых обстоятельствах, отважный командир со своими разведчиками обеспечивает безопасный путь боевым машинам, преследуя противника, при возможности уничтожая его".

Военная награда
25.08.1944

Орден Красной Звезды А вот за что награжден, из наградного листа деда: " С начала боевых действий бригады 17.07.1944 товарищ Коновалов лично руководил разведкой обороны противника, 18.07.1944 - с отделением разведчиков пробрался в занятый немцами город Тартаков, доставил важные сведения о противнике, своевременно сообщил нашим батареям об отходе противника. В схватке с немецким обозом уничтожил 3 повозки и 10 гитлеровцев. 19.07.1944 в городе Сокаль, невзирая на непрерывную бомбежку и интенсивный артиллерийский огонь, сообщал нашим батареям расположение противника. 27.07.1944 - был послан узнать обстановку в одном из дивизионов, который пытались окружить немцы. По шоссе, где должен был пройти его мотоцикл, немецкие танки - "Тигры" били прямой наводкой. Действуя решительно и смело, отважный разведчик стрелой пролетал сквозь заградительный огонь противника, и, выведя из-под обстрела мотоцикл убитого товарища, отлично справился с выполнением боевого задания, благодаря чему атака немцев, с большими для них потерями, была отбита. 30.07.1944 - при встрече с немецкой разведкой, следовавшей в Кольбушово (Польша), отделение разведчиков завязало бой, и, благодаря умелому руководству, находчивости и решительности Коновалова группа противника была частью уничтожена, частью рассеяна, взят в плен 1 солдат. Товарищ Коновалов - смелый, решительный командир, умело ориентируется в сложных условиях боя. В любых условиях, при любых обстоятельствах, отважный командир со своими разведчиками обеспечивает безопасный путь боевым машинам, преследуя противника, при возможности уничтожая его".

Ранение
24.04.1945

24 апреля 1945 года был легко ранен - слепое осколочное ранение подбородка, ссадина лица, живота и правого плеча.

Бракосочетание
02.08.1946

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

Военная награда
13.12.1946
Москва, город федерального значения Москва

медаль "За Победу над Германией"

Демобилизация
13.06.1947

Рождение ребёнка
16.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
08.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Смерть
29.11.1977
Москва, город федерального значения Москва

Причина смерти: хроническая ишемическая болезнь сердца

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