Коновалов Николай Григорьевич
мужской, родился 02.09.1924, Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
умер 29.11.1977, Москва, город федерального значения Москва
ОтецКоновалов Григорий Иванович23.01.1893 ст. г.р.
МатьКоновалова (Лобанова) Анна Григорьевна30.12.1891 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1924
Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Военная служба
23.06.1941
Саблуково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Подвиг
С 18.07.1944 по 30.07.1944
Тартаков, Львівська область
Военная награда
25.08.1944
Ранение
24.04.1945
Бракосочетание
02.08.1946
Жена: скрыто настройками приватности
Военная награда
13.12.1946
Демобилизация
13.06.1947
Рождение ребёнка
16.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
29.11.1977