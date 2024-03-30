Фоос (Фоос) Наталья Робертовна
Место рождения
Дата рождения19.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1980
Отец: Фоос Роберт Тейодерович
Мать: Фоос Лидия Андреевна
Бракосочетание
10.06.2010
Рождение ребёнка
14.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абт Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
12.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абт Виктор Владимирович