Фоос (Фоос) Наталья Робертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоос (Фоос) Наталья Робертовна

Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

19.05.1980

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1980

Отец: Фоос Роберт Тейодерович

Мать: Фоос Лидия Андреевна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
10.06.2010

Муж: Абт Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
14.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абт Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
12.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абт Виктор Владимирович

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