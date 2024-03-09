Нечаев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Нечаев Петр Григорьевич
Мать: Нечаева Варвара
Рождение ребёнка
1963
Сын: Нечаев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Нечаева Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
03.04.1968
Дочь: Нечаева Марина Александровна
Мать ребёнка: Нечаева Таисия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нечаева Таисия Андреевна
Смерть
1996