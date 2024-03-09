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Нечаев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Нечаев Петр Григорьевич

Мать: Нечаева Варвара

Рождение ребёнка
1963

Сын: Нечаев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Нечаева Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
03.04.1968

Дочь: Нечаева Марина Александровна

Мать ребёнка: Нечаева Таисия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева Таисия Андреевна

Смерть
1996
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