Захарова (Пашутина) Агриппина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Пашутина) Агриппина Никифоровна

Захарова (Пашутина) Агриппина Никифоровна

Место рождения

Синеглазово, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Синеглазово, Копейский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Муж: Захаров Николай Васильевич

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.

Сын: Захаров Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Васильевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1906 ст.

Сын: Захаров Павел Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Васильевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
u226o4d466s_330
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.