Захарова (Пашутина) Агриппина Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.01.1904 ст.
Сын: Захаров Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
17.05.1906 ст.
Отец ребёнка: Захаров Николай Васильевич
u226o4d466s_330
Смерть
Неизвестно