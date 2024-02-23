семен андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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семен андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: андрей кононов

Мать: Дарья Семенова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: евдокия семенова

Мать ребёнка: ксения тимофеева

Бракосочетание
1830

Жена: ксения тимофеева

Бракосочетание
1830

Жена: ксения тимофеева

первая жена .
Рождение ребёнка
1839

Сын: никита семенов

Мать ребёнка: ксения тимофеева

поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1841

Сын: герасим семенов

Мать ребёнка: ксения тимофеева

Рождение ребёнка
1847

Сын: николай семенов

Мать ребёнка: евдокия афанасьева

Рождение ребёнка
1856

Сын: (егор)георгий семенов

Мать ребёнка: евдокия афанасьева

деревня Поречье Кудеверской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: евдокия афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: параскева семенова

Мать ребёнка: ксения тимофеева

Смерть
1867 ст.
деревня поречье кудеверской волости
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