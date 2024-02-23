семен андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812 ст.
Дата смерти1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: андрей кононов
Мать: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: евдокия семенова
Мать ребёнка: ксения тимофеева
Бракосочетание
1830
Жена: ксения тимофеева
Бракосочетание
1830
Жена: ксения тимофеева
первая жена .
Рождение ребёнка
1839
Сын: никита семенов
Мать ребёнка: ксения тимофеева
поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1841
Сын: герасим семенов
Мать ребёнка: ксения тимофеева
Рождение ребёнка
1847
Сын: николай семенов
Мать ребёнка: евдокия афанасьева
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: евдокия афанасьева
деревня Поречье Кудеверской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: евдокия афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: параскева семенова
Мать ребёнка: ксения тимофеева
Смерть
1867 ст.
деревня поречье кудеверской волости