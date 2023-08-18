Колесникова (Федотова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972
Отец: Федотов Владимир
Мать: Федотова (Семенова) Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Артур
Рождение ребёнка
12.02.1993
Сын: Колесников Руслан
Отец ребёнка: Колесников Артур
Рождение ребёнка
02.08.1994
Дочь: (Колесникова) Виктория
Отец ребёнка: Колесников Артур