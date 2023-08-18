Колесникова (Федотова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Федотова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1972

Отец: Федотов Владимир

Мать: Федотова (Семенова) Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Артур

Рождение ребёнка
12.02.1993

Сын: Колесников Руслан

Отец ребёнка: Колесников Артур

Рождение ребёнка
02.08.1994

Дочь: (Колесникова) Виктория

Отец ребёнка: Колесников Артур

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