Бердников Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердников Илья Николаевич

Место рождения

починок Отарский, Большешурминская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1877 ст.

Отец: Бердников Николай Иванович

Мать: не указана

починок Отарский, Большешурминская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния
Место жительства
С 1891
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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