Бердников Илья Николаевич
Место рожденияпочинок Отарский, Большешурминская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Отец: Бердников Николай Иванович
починок Отарский, Большешурминская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния
Место жительства
С 1891
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно