Бывалькевич Феврония Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич Феврония Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1877

Сын: Бывалькевич Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1879

Дочь: (Бывалькевич) Иулания Григорьевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.07.1881

Дочь: (Бывалькевич) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1883

Сын: Бывалькевич Косьма Григорьевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.06.1886

Дочь: (Бивалькевич) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1888

Дочь: (Бывалькевич) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.06.1890

Дочь: (Бывалькевич) Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1891

Сын: Бывалькевич Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.02.1894

Сын: Бывалькевич Лев Григорьевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1895

Дочь: (Бывалькевич) Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1897

Сын: Бывалькевич Сергий Григорьевич

Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович

Боханов, Чернігівська область

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