Бывалькевич Феврония Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Бывалькевич Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович
Дочь: (Бывалькевич) Иулания Григорьевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович
Дочь: (Бывалькевич) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович
Сын: Бывалькевич Косьма Григорьевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович
Дочь: (Бивалькевич) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович
Дочь: (Бывалькевич) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович
Дочь: (Бывалькевич) Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович
Сын: Бывалькевич Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович
Сын: Бывалькевич Лев Григорьевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович
Дочь: (Бывалькевич) Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович
Сын: Бывалькевич Сергий Григорьевич
Отец ребёнка: Бывалькевич Григорий Филиппович