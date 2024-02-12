Смирнов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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