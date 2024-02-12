Смирнов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно