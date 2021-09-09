Черемных (Черемных) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемных (Черемных) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1948

Дата смерти

09.09.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.09.2021
Причина смерти: ковид

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