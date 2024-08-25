Стрижакова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрижаков Федор Стефанович
Отец ребёнка: Стрижаков Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрижаков Стефан
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Стрижакова Варвара Стефановна
Отец ребёнка: Стрижаков Стефан
Рождение ребёнка
03.09.1918
Сын: Стрижаков Тимофей Стефанович
Отец ребёнка: Стрижаков Стефан
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Стрижакова Анна Стефановна
Отец ребёнка: Стрижаков Стефан
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Стрижакова Александра Стефановна
Отец ребёнка: Стрижаков Стефан
Смерть
Неизвестно