Стрижакова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижакова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрижаков Федор Стефанович

Отец ребёнка: Стрижаков Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрижаков Стефан

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Стрижакова Варвара Стефановна

Отец ребёнка: Стрижаков Стефан

Рождение ребёнка
03.09.1918

Сын: Стрижаков Тимофей Стефанович

Отец ребёнка: Стрижаков Стефан

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Стрижакова Анна Стефановна

Отец ребёнка: Стрижаков Стефан

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Стрижакова Александра Стефановна

Отец ребёнка: Стрижаков Стефан

Смерть
Неизвестно

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