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Пушная Одарка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушной Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушная Ганна Герасимовна

Отец ребёнка: Пушной Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушная Марфа Герасимовна

Отец ребёнка: Пушной Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушной Антон Герасимович

Отец ребёнка: Пушной Герасим

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Пушная Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Пушной Герасим

Смерть
Неизвестно

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