Пушная Одарка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушной Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушная Ганна Герасимовна
Отец ребёнка: Пушной Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушная Марфа Герасимовна
Отец ребёнка: Пушной Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пушной Герасим
Рождение ребёнка
01.01.1912
Дочь: Пушная Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Пушной Герасим
Смерть
Неизвестно