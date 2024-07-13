Журавлев Герасим Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1902
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Николай Герасимович
Мать ребёнка: Журавлева (Чернышева) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Виктор Герасимович
Мать ребёнка: Журавлева (Чернышева) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Журавлев Петр Герасимович
Мать ребёнка: Журавлева (Чернышева) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Журавлева Нина Герасимовна
Мать ребёнка: Журавлева (Чернышева) Агафья Петровна