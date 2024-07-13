Журавлев Герасим Владимирович 03.03.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлев Герасим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1902

Отец: Журавлев Владимир Алесандрович

Мать: Журавлева (Гончарова) Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Николай Герасимович

Мать ребёнка: Журавлева (Чернышева) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Виктор Герасимович

Мать ребёнка: Журавлева (Чернышева) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Журавлев Петр Герасимович

Мать ребёнка: Журавлева (Чернышева) Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Журавлева Нина Герасимовна

Мать ребёнка: Журавлева (Чернышева) Агафья Петровна

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