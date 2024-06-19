Касицына (--) Варвара Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Касицына (--) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касицын Павел Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1907

Дочь: Касицына Варвара Павловна

Отец ребёнка: Касицын Павел Иванович

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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