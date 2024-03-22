Азовцев Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзовцев Петр Алексеевич

Азовцев Петр Алексеевич

Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Азовцев Алексей

Мать: не указана

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.04.1950

Дочь: Азовцева Валентина Петровна

Мать ребёнка: Кононова Нина Николаевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азовцев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Кононова Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close