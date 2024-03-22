Азовцев Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Азовцев Алексей
Рождение ребёнка
03.04.1950
Дочь: Азовцева Валентина Петровна
Мать ребёнка: Кононова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азовцев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Кононова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононова Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно