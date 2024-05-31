(Райнот) Александра Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Райнот) Александра Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1937

Муж: Разумов Петр Петрович

Рождение ребёнка
05.11.1937

Сын: Разумов Альберт Петрович

Отец ребёнка: Разумов Петр Петрович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.06.1939

Сын: Разумов Эдуард Петрович

Отец ребёнка: Разумов Петр Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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