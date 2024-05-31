(Райнот) Александра Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
05.11.1937
Отец ребёнка: Разумов Петр Петрович
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.06.1939
Отец ребёнка: Разумов Петр Петрович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно