Фатихов Мерхат Мирзафатихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатихов Мерхат Мирзафатихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карамов Мирзафатих Абелкарамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1961

Сын: Фатихов Карим Мерхатович

Мать ребёнка: Фатихова Фаниса Мирзахановна

Рождение ребёнка
04.07.1962

Дочь: Зялилова Хлуна Мирхатовна

Мать ребёнка: Фатихова Фаниса Мирзахановна

Рождение ребёнка
18.04.1967

Дочь: Давлетгараева Муршида Мирхатовна

Мать ребёнка: Фатихова Фаниса Мирзахановна

Смерть
Неизвестно
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