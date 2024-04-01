Райсих (Кайзер) Лилия Леопольдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райсих (Кайзер) Лилия Леопольдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кайзер) Ирина Рональдовна

Отец ребёнка: Кайзер Рональд Леонгардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайзер Рональд Леонгардович

Рождение ребёнка
27.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кайзер Рональд Леонгардович

Смерть
2013

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