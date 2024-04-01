Райсих (Кайзер) Лилия Леопольдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кайзер) Ирина Рональдовна
Отец ребёнка: Кайзер Рональд Леонгардович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кайзер Рональд Леонгардович
Смерть
2013