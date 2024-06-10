Бродская (Митрофанова) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродская (Митрофанова) Клавдия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1908 ст.

Муж: Бродский Александр Леонидович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
С 1910 по 1913 ст.

Сын: Бродский Лёня Александрович

Отец ребёнка: Бродский Александр Леонидович

Развод
09.10.1920

Муж: Бродский Александр Леонидович

Омск, город Омск, Омская область
Брак расторгнут по суду
Смерть
Неизвестно

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