Бродская (Митрофанова) Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1908 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
С 1910 по 1913 ст.
Сын: Бродский Лёня Александрович
Отец ребёнка: Бродский Александр Леонидович
Развод
09.10.1920
Омск, город Омск, Омская область
Брак расторгнут по суду
Смерть
Неизвестно