Ефремов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Ефремова Анна Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Ефремова Анна Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Анна Самойловна

Смерть
Неизвестно
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