Ефремов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Ефремова Анна Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Ефремова Анна Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Анна Самойловна
Смерть
Неизвестно