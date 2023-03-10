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Прошин Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Прошин Василий

Мать: Прошина Мария Павловна

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