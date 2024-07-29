Устюжанин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Устюжанин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Устюжанин Родион Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Устюжанин Ефим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1814
Сын: Устюжанин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Устюжанин Фома Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Устюжанин Яков Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Устюжанин Самойл Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Устюжанин Федор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно