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Устюжанин Василий Яковлевич

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Устюжанин Яков

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Устюжанин Родион Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Устюжанин Ефим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1811
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Устюжанин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1817

Сын: Устюжанин Фома Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Устюжанин Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Устюжанин Самойл Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Устюжанин Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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