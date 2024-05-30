Миннегулова (Ибрагимова) Гульнара Фаиловна
Место рождения
Дата рожденияС 05.06.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 05.06.1974
Отец: Ибрагимов Фаил Хасанович
Мать: Хафизовна Флюза Акзамова
Рождение ребёнка
12.11.1999
Сын: Миннегулов Тимур Альбертович
Отец ребёнка: Миннегулов Альберт Анварович
Рождение ребёнка
02.02.2004
Сын: Миннегулов Марат Альбертович
Отец ребёнка: Миннегулов Альберт Анварович