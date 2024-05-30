Миннегулова (Ибрагимова) Гульнара Фаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннегулова (Ибрагимова) Гульнара Фаиловна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

С 05.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 05.06.1974

Отец: Ибрагимов Фаил Хасанович

Мать: Хафизовна Флюза Акзамова

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.11.1999

Сын: Миннегулов Тимур Альбертович

Отец ребёнка: Миннегулов Альберт Анварович

Рождение ребёнка
02.02.2004

Сын: Миннегулов Марат Альбертович

Отец ребёнка: Миннегулов Альберт Анварович

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